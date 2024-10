Il lungomare si ‘allarga’ per il weekend. Falcomatà: ‘Siate responsabili’

“Da stasera, e per tutto il fine settimana, il nostro Lungomare si “allarga” e diventa isola pedonale per consentire a ognuno di noi di avere più spazio a disposizione per fare attività sportiva e motoria. Lo facciamo per evitare assembramenti e riuscire a mantenere meglio il distanziamento sociale; ma lo facciamo anche per continuare a riprenderci i nostri spazi”.

Leggi anche

Lo scrive in un post su Facebook il sindaco Giuseppe Falcomatà. L’idea era già stata proposta alla cittadinanza qualche giorno fa, in seguito ad alcune lamentele sugli assembramenti causati dalla fase 2. Anzichè chiudere tutti in casa, il primo cittadino di Reggio Calabria ha pensato di dare ai residente più spazio per ‘sgranchirsi’ e fare attività motoria in tutta sicurezza.