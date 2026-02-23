City Now

Reggio, lungomare danneggiato: colonne di Opera (ancora) inclinate e pavimentazione ko – FOTO

E' necessario adesso intervenire al più presto per guarire le ferite del maltempo: ecco come si presenta il lungomare di Reggio Calabria

23 Febbraio 2026 - 12:33 | di Redazione

lungomare danneggiato reggio calabria

Torna a splendere il sole a Reggio Calabria dopo le ultime settimane di maltempo che hanno messo Ko la parte bassa del lungomare Falcomatà.

via marina reggio calabria post ciclone ()

Lidi distrutti, pavimentazione saltata e colonne del monumento ‘Opera‘ dell’artista Tresoldi inclinate.

via marina reggio calabria post ciclone ()

Ad oggi poco o nulla è cambiato rispetto ai giorni di maltempo. Nonostante l’impegno dell’amministrazione comunale nel mettere in sicurezza il lungomare, la fotografia di uno dei punti più belli della città rimane impietosa.

via marina reggio calabria post ciclone ()

La stagione primaverile è ormai alle porte e gli interventi di ripristino devono essere tempestivi e celeri se si intende offrire a cittadini e turisti un’immagine decorosa del lungomare Falcomatà.

Si è proceduto in questi giorni alla conta dei danni, tra sopralluoghi e messa in sicurezza, raccogliendo e raggruppando i sanpietrini oltre al materiale che aveva invaso la carreggiata, ma tanto ancora c’è da fare.

via marina reggio calabria post ciclone ()

L’augurio è che si possa intervenire al più presto. Alle istituzioni adesso il compito di guarire le ferite del maltempo.

via marina reggio calabria post ciclone ()

