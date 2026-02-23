Reggio, lungomare danneggiato: colonne di Opera (ancora) inclinate e pavimentazione ko – FOTO

Torna a splendere il sole a Reggio Calabria dopo le ultime settimane di maltempo che hanno messo Ko la parte bassa del lungomare Falcomatà.

Lidi distrutti, pavimentazione saltata e colonne del monumento ‘Opera‘ dell’artista Tresoldi inclinate.

Ad oggi poco o nulla è cambiato rispetto ai giorni di maltempo. Nonostante l’impegno dell’amministrazione comunale nel mettere in sicurezza il lungomare, la fotografia di uno dei punti più belli della città rimane impietosa.

La stagione primaverile è ormai alle porte e gli interventi di ripristino devono essere tempestivi e celeri se si intende offrire a cittadini e turisti un’immagine decorosa del lungomare Falcomatà.

Si è proceduto in questi giorni alla conta dei danni, tra sopralluoghi e messa in sicurezza, raccogliendo e raggruppando i sanpietrini oltre al materiale che aveva invaso la carreggiata, ma tanto ancora c’è da fare.

L’augurio è che si possa intervenire al più presto. Alle istituzioni adesso il compito di guarire le ferite del maltempo.