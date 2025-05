Riqualificazione Corso Matteotti a rilento, focus in Commissione. Ripepi e Neri: ‘Gravi disagi’

I lavori di riqualificazione del Lungomare al centro della Commissione Controllo e Garanzia presieduta da Massimo Ripepi. Audito il rup Enzo Cotroneo, assente invece il vice sindaco Paolo Brunetti. ‘E’ la terza volta che non viene, scriverò al Prefetto. Brunetti ha il tempo di andare ad eventi, inaugurazioni e manifestazioni ma non qui’, ha evidenziato Ripepi.

Stimolato sullo stato dell’arte e i ritardi dei lavori, il Rup Enzo Cotroneo ha fatto il punto della situazione. ‘Il cronoprogramma ha subito una variazione a causa di eventi imprevisti e imprevedibili, mi riferisco ad alcuni sottoservizi scoperti e che hanno causato il rallentamento dei lavori.

Si sono rese necessarie modifiche alla progettazione, approvate lo scorso 29 aprile. I lavori hanno subito rallentamenti ma non si sono mai fermati del tutto. Contiamo di finire i lavori entro il 2025′, le parole di Cotroneo.

Il Rup ha parlato anche di opere migliorative realizzate e una prima riqualificazione già effettuata, con l’area di cantiere che è stata estesa. ‘Siamo in condizione di poter operare a pieno regime. Vero che in passato erano pochi gli operai all’interno del cantiere ma adesso sono aumentati. Realizzare lavori di notte? Non è possibile, non ci sono le condizioni di illuminazione necessaria’, la risposta del Rup rispetto all’eventualità proposta da Massimo Ripepi e Armando Neri.

“E’ una cosa gravissima per la città. I commercianti sono preoccupati, abbiamo visto i cantieri nella nostra città perdersi nel tempo. Speriamo i tempi siano quelli prospettati dal Rup Cotroneo. C’è un problema cantieri in città, corto circuito tra la parte politica e la parte tecnica”, le parole di Ripepi.

Di tenore simile l’intervento del consigliere Armando Neri, che ha evidenziato i disagi per i cittadini, anche a causa della presenza di scuole e uffici sul Lungomare. L’esponente della Lega inoltre si è soffermato sul rimpasto di Giunta e i fondi Pinqua.

‘Ci ho capito poco di questo rimpasto ma mi interessa poco. Questa schizofrenia politica, poco chiara, causa dirette ripercussioni sull’andamento dell’azione amministrativa.

Ad esempio, che fine hanno fatto i fondi Pinqua? Se ne occupava l’assessore Elisa Zoccali ma da qualche settimana non c’è più. Non possiamo permetterci di perdere fondi importanti, destinati alla riqualificazione di alcuni quartieri della nostra città’, ha concluso Neri.