Calabria, rubata la collana alla Madonna del Carmelo: un arresto ed una denuncia

Un ventenne è stato arrestato per il furto della collana d’oro e pietre preziose della Madonna del Carmelo presso la Cattedrale San Nicola di Mira dell’Eparchia di Lungro.

Una seconda persona è stata denunciata per ricettazione.

L’intervento e le indagini dei Carabinieri

I carabinieri sono intervenuti presso la Cattedrale San Nicola di Mira dell’Eparchia di Lungro, a seguito del furto di una collana in oro e pietre preziose, rubata poco prima dalla statua della Madonna del Carmelo, ritornata in chiesa dopo la processione lungo le strade della piccola cittadina arbëreshe. I militari, grazie ad una serie di accertamenti ed alle immagini dell’impianto di videosorveglianza, hanno identificato il presunto autore del furto, un ventenne del posto già noto alle forze dell’ordine.

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Le ricerche del giovane si sono concluse nel corso della notte scorsa quando i carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato nel comune di San Lorenzo del Vallo (Cosenza), recuperando la refurtiva precedentemente venduta a un altro soggetto del posto, quest’ultimo denunciato per ricettazione. La collana, dall’inestimabile valore religioso, è stata restituita all’Eparca di Lungro.

Fonte ansa.it