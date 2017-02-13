L’Università Mediterranea organizza la Giornata della donazione del Sangue

L’Università Mediterranea continua a sostenere le iniziative promosse dall’Adspem e dall’AVIS per favorire la raccolta del sangue con la GIORNATA DELLA DONAZIONE DEL SANGUE. L’appuntamento è per venerdì 17 febbraio, dalle ore 9:00 alle ore 10:30, presso la Sede dell’AVIS Comunale di Reggio Calabria, Piazza Garibaldi (RC).

Tutti gli studenti (sportivi e non) della Mediterranea sono invitati ad aderire all’evento, anche solo per informarsi meglio circa le modalità con le quali è possibile donare il sangue. Anche alcuni docenti hanno garantito la loro presenza.

Prima della donazione è possibile effettuare una piccola colazione (sana e leggera), evitando creme, cioccolato, yogurt, burro e latticini in generale. Si consigliano succhi di frutta, caffè, thè con fette biscottate (con o senza marmellata).

A tutti i donatori sarà comunque offerto un succo di frutta ed un cornetto. Donare il sangue giova anche a chi effettua questa importante opera solidale.

Si tratta di un’operazione banale in sé, niente affatto dolorosa o pericolosa, dal momento che vengono utilizzati tutti strumenti monouso e perfettamente sterili, e dura pochi minuti. Inoltre, non ha conseguenze in quanto il sangue prelevato verrà sostituito nel giro di poche ore, e il donatore trarrà solo benefici da questo gesto generoso.

Donando periodicamente si è stimolati a mantenere uno stile di vita sano ed i controlli permettono di avere costanti informazioni sul proprio stato di salute.

I test sulle malattie infettive come sifilide, le epatiti e l’HIV vengono eseguiti ogni volta che si decide di donare e anche trigliceridi e/o colesterolo alto vengono sempre monitorati. Il donatore, infatti, viene sottoposto annualmente ad esami ematochimici e di controllo del sistema epatico, renale e metabolico, con particolare attenzione appunto al colesterolo, alla glicemia e ai trigliceridi.

Si ha, insomma, un check-up annuale gratuito.

Donare è, dunque, una scelta vantaggiosa per tutti.