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Reggina: attraverso un post sulla pagina social, il club crea l’attesa – FOTO

Il messaggio riguarda la trasmissione delle partite e non solo

03 Settembre 2026 - 20:08 | Redazione

Granillo agosto

Da giorni i tifosi chiedono notizie riguardo la trasmissione delle partite casalinghe della Reggina. Dovremmo essere vicini alla ufficializzazione, lo comunica la società attraverso un post sulla pagina social del club.

Reggina Channel

Domani, sul sito ufficiale del club

Stiamo arrivando…

Reggina Channel

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RegginaReggio Calabria Calcio
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