Reggina: attraverso un post sulla pagina social, il club crea l’attesa – FOTO
Il messaggio riguarda la trasmissione delle partite e non solo
03 Settembre 2026 - 20:08 | Redazione
Da giorni i tifosi chiedono notizie riguardo la trasmissione delle partite casalinghe della Reggina. Dovremmo essere vicini alla ufficializzazione, lo comunica la società attraverso un post sulla pagina social del club.
Reggina Channel
Domani, sul sito ufficiale del club
Stiamo arrivando…
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