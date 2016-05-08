All’Università Mediterranea il debutto di “Economix”

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria, alla presenza del Prof. M. Ferrara (Presidente corso di laurea magistrale in Economics), Prof. F. Manganaro (Direttore Dip. DiGiEc), Prof. D. Nicolò (Presidente corso di laurea triennale in scienze economiche) e Don Valerio Chiovaro, plaude al debutto di “Economix”: primo magazine universitario di profilo socio-economico-finanziario.

Si tratta di una nuova realtà editoriale fortemente voluta e realizzata da un team di studenti dei corsi di laurea in Scienze Economiche ed Economics, per mettersi in gioco da protagonisti e offrire un’ulteriore finestra di dialogo del proprio Ateneo verso l’esterno; sfruttare al meglio capacità, opportunità e risorse disponibili con un sempre maggiore spirito di comunità in un clima animato e motivante.

La popolazione universitaria ne è il naturale bacino di utenza, ma non l’unico! Infatti, dal suo puntellarsi nell’universo dell’informazione, Economix non vuol celare la titanica ambizione di diventare un ponte lanciato sul territorio, viatico di diffusione e interscambio di idee e fattualità, progettualità ed imprenditoria.

Economix, come piccola tessera, si incastona nel più vasto mosaico dell’offerta culturale dell’Università Mediterranea che, con la completezza della formazione accademica attraverso l’istituzione del Biennio Magistrale in Economics, persegue un innovativo progetto di esternalità qualificata e qualificante creando così le premesse per la realizzazione di un ecosistema socio-universitario positivo e propositivo inserito in un contesto molto più ampio, cittadino-provinciale-regionale-nazionale.

Il gruppo di lavoro studentesco, con entusiastico spirito collaborativo, si è speso nell’appassionato impegno di strutturazione e proposta di un prodotto che si avvale del modello di stesura della stampa giornalistica tradizionale, ma con una irrinunciabile connotazione: proporre fatti all’interpretazione e non l’interpretazione dei fatti!

Per compierne la realizzazione, preziosa è stata anche la collaborazione dell’Ufficio Marketing e comunicazione strategica e del Servizio autonomo per l’informatica di Ateneo.

Redazione composta da: Riccardo Tamiro (direttore e co-fondatore); Valentina Mallamaci (caporedattore, resp.le comunicazione, co-fondatore); Vincenzo Franco, Iside Rita Laganà, Tiziana Logoteta (redattori).

Il magazine Economix è già disponibile online al link:

