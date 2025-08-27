Lutto nel mondo del basket: addio a Pino Vozza, storico presidente della Nuova Jolly

“Mi unisco con profonda commozione al dolore dei familiari, degli sportivi e di tutti gli amici che oggi piangono la scomparsa di Pino Vozza, storico presidente della Basket Nuova Jolly. Con lui la città di Reggio perde non soltanto un uomo di sport, ma un punto di riferimento che ha incarnato negli anni i valori più autentici della pallacanestro: passione, dedizione, spirito di sacrificio e amore per i giovani“. Ad affermarlo è il consigliere Giovanni Latella.

“La sua instancabile attività alla guida della Nuova Jolly – ha proseguito Latella – ha permesso al basket reggino di crescere e affermarsi, conquistando successi sul campo ma soprattutto formando intere generazioni di atleti e cittadini, educati al rispetto delle regole, al gioco di squadra e alla sana competizione. Pino Vozza lascia un’eredità che va oltre i risultati sportivi: un esempio di vita, di generosità e di impegno civile che resterà scolpito nella memoria di chi lo ha conosciuto e di quanti hanno avuto il privilegio di condividere con lui un percorso umano e sportivo. In questo momento di grande dolore – ha concluso il delegato – rivolgo le mie più sentite condoglianze e un abbraccio sincero alla moglie Romana, ai figli Claudio, Nazzareno e Roberta, e alla grande famiglia della Basket Nuova Jolly, che oggi perde il suo storico timoniere ma che ne custodirà sempre lo spirito e gli insegnamenti“.