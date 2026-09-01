Suppletive Reggio, il M5S incontra i cittadini con Frank Benedetto

Un dialogo aperto sulle esigenze del territorio, sulle criticità della città e sulle proposte per il rilancio istituzionale e sociale

Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria organizza un incontro pubblico con Frank Benedetto, candidato della coalizione progressista alle prossime elezioni suppletive per la Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Reggio Calabria.

L’appuntamento è fissato per giovedì 3 settembre alle ore 19:00 presso la sede ufficiale del Gruppo Territoriale, in via Giuseppe Melacrino 10A a Reggio Calabria.

Un confronto sui temi della campagna elettorale

L’incontro rappresenterà un’occasione di confronto diretto con il candidato e sarà dedicato all’approfondimento dei principali temi della campagna elettorale in vista del voto suppletivo.

Gli attivisti del Movimento 5 Stelle reggino intendono promuovere un momento di dialogo aperto sulle esigenze del territorio, sulle criticità della città e sulle proposte per il rilancio istituzionale e sociale di Reggio Calabria.

Durante la serata sarà inoltre condiviso il materiale informativo relativo all’iniziativa.

L’invito alla cittadinanza

All’incontro sono invitati cittadini, associazioni, rappresentanti del territorio e organi di informazione.

La partecipazione è libera e aperta a tutti coloro che intendono confrontarsi sui temi legati al futuro della comunità reggina e sulle prossime elezioni suppletive per la Camera dei Deputati.

L’iniziativa è promossa dal Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria.