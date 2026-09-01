Regione, Falcomatà sceglie Latella: dopo Palazzo San Giorgio il ritorno insieme a Palazzo Campanella
Falcomatà nomina Latella collaboratore esperto al 50% nella sua struttura in Consiglio regionale. Dopo Palazzo San Giorgio, un nuovo incarico a Palazzo Campanella
01 Settembre 2026 - 09:21 | di Vincenzo Comi
L’ex consigliere comunale e metropolitano entra nello staff del consigliere regionale del Pd come collaboratore esperto al 50% e l’incarico scatterà da oggi.
Dopo l’esperienza condivisa a Palazzo San Giorgio, Giuseppe Falcomatà e Giovanni Latella tornano a lavorare fianco a fianco. L’ex sindaco di Reggio Calabria, oggi consigliere regionale, ha scelto infatti uno dei suoi fedelissimi per la propria struttura a Palazzo Campanella.
La nomina arriva attraverso una determinazione del Settore Risorse Umane del Consiglio regionale della Calabria che conferisce a Giovanni Latella l’incarico di “Collaboratore esperto al 50%” della struttura del consigliere regionale Giuseppe Falcomatà, con decorrenza dal 1° settembre 2026.
Latella, già consigliere comunale di Reggio Calabria e consigliere metropolitano con deleghe allo sport e al turismo durante l’amministrazione Falcomatà, entra così ufficialmente nello staff regionale dell’esponente dem.
La scelta di Falcomatà e il ruolo di Latella
Il provvedimento nasce dalla richiesta presentata dallo stesso consigliere regionale. Nella documentazione si legge che Falcomatà ha comunicato la volontà di avvalersi della collaborazione del dottor Giovanni Latella “in qualità di Collaboratore esperto al 50%”.
La normativa regionale consente a ciascun consigliere regionale di poter contare, per la durata del mandato, su due collaboratori esperti. Le figure possono essere individuate tra dipendenti pubblici non dirigenti oppure tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione. E nel caso in cui il consigliere scelga di utilizzare due collaboratori, il trattamento economico viene suddiviso al 50% per ciascuno.
Lo staff di Falcomatà in Regione
Giovanni Latella non sarà l’unico collaboratore esperto della struttura di Falcomatà. Il consigliere regionale aveva già individuato un’altra figura esterna, Francesco Paolo Gatto. Con l’ingresso di Latella, lo staff potrà quindi contare sui due collaboratori previsti dalla normativa regionale.
Il rapporto di collaborazione resterà in vigore fino al 31 ottobre 2030, data indicata come termine presunto della XIII legislatura regionale, salvo revoca anticipata, nomina ad assessore regionale o cessazione della carica di consigliere regionale di Falcomatà.
Nello staff di Falcomatà c’è anche, come segretario particolare al 100%, Giuseppe Giordano, nominato con atto del 24 novembre 2025 ed effettività dal 27 novembre 2025, il suo contratto sarà in vigore fino alla fine della legislatura e quindi del mandato del consigliere.
Dopo gli anni trascorsi nell’amministrazione comunale e metropolitana, Latella e Falcomatà tornano quindi a condividere un percorso istituzionale, questa volta all’interno del Consiglio regionale della Calabria.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie