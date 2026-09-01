Gratteri a Villa: la sfida della legalità sul palco di Piazza delle Repubbliche Marinare

Il procuratore protagonista di "Cantiere Legalità 2026": dialogo pubblico con la giornalista Paola Bottero sui temi della giustizia e della lotta alla 'ndrangheta

Villa San Giovanni si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento dedicato ai temi della legalità e della lotta alla criminalità organizzata. Sabato 5 settembre 2026, alle ore 18:30, in Piazza delle Repubbliche Marinare, si terrà l’incontro con il procuratore Nicola Gratteri, nell’ambito dell’iniziativa “Cantiere Legalità 2026”.

Il magistrato sarà protagonista di un confronto pubblico intervistato dalla giornalista Paola Bottero. Un’occasione per affrontare i temi legati alla giustizia, al contrasto alla ‘ndrangheta e alle sfide che riguardano il territorio calabrese e il Paese.

L’evento è promosso dalla Città di Villa San Giovanni e rientra nel calendario delle iniziative dedicate alla sensibilizzazione sui valori della legalità e della cittadinanza attiva.

Un invito è stato rivolto anche dalla sindaca Giusy Caminiti:

“Un’occasione unica per la città: ci troviamo tutti con i ragazzi del Cantiere della Legalità, istituzioni, cittadini, associazioni, perché il procuratore Gratteri trasferisce con forza il valore più importante, il coraggio delle scelte”.

Nicola Gratteri, da anni impegnato in prima linea nel contrasto alle organizzazioni criminali, porterà la propria esperienza maturata nel corso della lunga attività nella magistratura, affrontando il rapporto tra istituzioni, società civile e fenomeni mafiosi.

L’appuntamento rappresenta un momento di confronto aperto con i cittadini, con l’obiettivo di approfondire il ruolo della cultura della legalità nella costruzione di comunità più consapevoli e partecipative.