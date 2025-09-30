Peregrinatio Mariae, la Guardia di Finanza accompagna la Madonna di Fatima a Rossano

Sabato 27 settembre 2025, in occasione del Peregrinatio Mariae della Madonna di Fatima a Corigliano–Rossano (CS), si è svolto un evento dal profondo significato spirituale.

Il volo della sacra effigie

La sacra effigie è stata imbarcata a bordo dell’elicottero AW139 della Sezione Aerea di Lamezia Terme e trasferita dall’area portuale di Corigliano fino al Palazzetto dello Sport “Felice Calabrò” di Rossano.

Il sorvolo aereo, nonostante la pioggia incessante, ha interessato il comprensorio di Corigliano-Rossano ed in particolare gli ospedali “Guido Campagna” di Corigliano e “Nicola Giannettasio” di Rossano, impartendo una benedizione simbolica.

L’accoglienza e la celebrazione

All’atterraggio, l’aeromobile è stato accolto dalle autorità religiose, dai militari del comparto A.T.P.I. del Gruppo Sibari e dalle pattuglie della Compagnia di Corigliano–Rossano, schierati in rappresentanza del Corpo.

Successivamente, i militari hanno scortato la sacra effigie lungo le vie cittadine fino alla Chiesa di San Paolo in Rossano, dove si è tenuta la celebrazione eucaristica.

Una comunità in festa

L’iniziativa, promossa dalla Parrocchia San Paolo e dai Servi del Cuore Immacolato di Maria, con la partecipazione della Guardia di Finanza nelle sue componenti territoriali e aeronavali, ha richiamato un’ingente affluenza e suscitato vivo entusiasmo da parte dei fedeli e della comunità locale.

L’evento sottolinea l’attenzione della Guardia di Finanza verso la collettività, nel supportare avvenimenti di rilevanza nazionale e locale in un contesto di profonda devozione.