Film-documentario su Tommaso Maestrelli alla Festa del Cinema di Roma

Una delle più belle parentesi della storia sportiva di Reggio Calabria troverà una vetrina suggestiva alla diciannovesima Festa del Cinema di Roma, dedicata quest’anno a Marcello Mastroianni e in programma nella capitale dal 16 al 27 ottobre.

Tra le cento opere in concorso (prodotte in 28 Paesi) ci sarà il docu-film dal titolo “Maestro : Il calcio a colori di Tommaso Maestrelli”, dedicato all’allenatore che, esattamente cinquant’anni fa, nel 1974, conquistò un memorabile scudetto alla guida della Lazio e venne poi stroncato, due stagioni dopo, da un tumore al fegato.

Ma la carriera in panchina di Maestrelli cominciò proprio nella città dello stretto, in coincidenza con il momento di maggior splendore della Reggina di Oreste Granillo, di Enzo Dolfin e di un allora giovanissimo Franco Iacopino. Quattro stagioni indimenticabili, dal 1964 al 1968, con la conquista della prima storica promozione in B, una serie A sfiorata l’anno successivo e poi un ottavo e un nono posto in cadetteria nei tornei successivi. Era la Reggina di Alaimo e Camozzi, di Mupo e di Barbetta, di Florio e Divina, di Santonico e Rigotto, di Toschi e Clerici, di Sonetti e Sbano, di Iacoboni e Ferrario, di Persico e Mario Pesce.

La pellicola, della durata di 98 minuti, realizzata con la regìa di Francesco Cordio e Alberto Manni, è un omaggio significativo alla carriera (breve purtroppo) del leggendario tecnico. E’ prodotta da “Groenlandia” e Cinecittà in collaborazione con la RAI, il Corriere dello sport e la società sportiva Lazio. L’opera non è solo un omaggio a un grande uomo di sport che a Reggio Calabria, a Foggia e a Roma ha scritto pagine indimenticabili, è anche un viaggio nell’Italia del novecento, condotto attraverso filmati d’epoca, interviste ad esperti, giornalisti ed ex giocatori che hanno vissuto quegli anni.

Tra le tante testimonianze raccolte quelle di Alberto Bigon, Giuseppe Tomasini (che dopo aver indossato la maglia amaranto conquistò lo scudetto con il Cagliari di Riva), dei giornalisti Riccardo Cucchi, Franco Ordine, Antonio Guido, Guido De Angelis, Stefano De Grandis, Massimo Tecca, Tonino Raffa (che racconta gli anni di Maestrelli a Reggio Calabria), e dello scrittore Edoardo Albinati.

La proiezione dell’anteprima è in calendario per la sera del 25 ottobre al Teatro Olimpico, nel quartiere Flaminio. In dicembre poi il docu-film andrà in onda su Rai-due.