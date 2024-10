Momento magico per Reggina e Viola. Per i neroarancio i complimenti del presidente Gallo

Un entusiasmo che in città non si vedeva da tempo ed ambizioni che crescono

Momento magico per le due squadre reggine. Gli amaranto attendono la chiusura del campionato per iniziare i play off il prossimo 12 maggio al Granillo. La Viola e già partita e nel doppio turno con il Pescara ha vinto, entusiasmando i propri tifosi. Presenti tra gli altri al PalaCalafiore anche il DG Andrea Gianni ed il DS Massimo Taibi della Reggina, mentre sulla pagina facebook della società amaranto arrivano pure i complimenti:

“La Reggina e il presidente Luca Gallo si complimentano con la Mood Project Reggio Calabria per il passaggio del turno. Ora sotto con le semifinali”.

