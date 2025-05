Il Magna Graecia Film Festival torna alle origini: Denise Capezza ambassador

Il Magna Graecia Film Festival torna al luogo ha preso forma il sogno di dare vita ad un grande evento dedicato al cinema e, in particolare, alle opere prime e agli autori emergenti.

Una kermesse tra tradizione e innovazione

La kermesse ideata dai fratelli Alessandro e Gianvito Casadonte, dopo avere lasciato Catanzaro lo scorso anno, riscopre la propria origine itinerante e riparte da Soverato, sullo Jonio catanzarese, “in un ideale ponte tra passato, presente e futuro”. Lo rendono noto gli organizzatori.

L’edizione numero 22 del festival si svolgerà nell’abituale settimana, nel cuore dell’estate, dal 26 luglio al 2 agosto.



L’ambassador di quest’anno, scelta tra i volti emergenti dello star system, è Denise Capezza, reduce dal successo nei panni di Moana in “Diva futura” presentato all’ultimo Festival del Cinema di Venezia e in “Crimes of Future” di David Cronenberg.

“Il ritorno del Magna Graecia Film Festival a Soverato, proprio dove tutto è iniziato – afferma Daniele Vacca, sindaco di Soverato – è un evento dal forte valore simbolico e culturale. Dopo tanti anni, accogliamo di nuovo una manifestazione che ha portato nella nostra città grandi nomi del cinema nazionale e internazionale, lasciando un’impronta indelebile. Riabbracciare il Festival significa non solo dare spazio alla cultura ma anche generare un’opportunità concreta per il turismo e l’economia locale. Il cinema, in questo caso, è davvero una luce che accende il territorio”.

Un format sempre più ricco

Negli ultimi anni, è scritto in una nota, “il format del Magna Graecia Film Festival si è arricchito sempre di più di nuovi contenuti, con l’ambizione di rappresentare non solo uno straordinario ‘happening’ in cui registi, attori, addetti ai lavori e pubblico di appassionati si incontrano lungo il filo conduttore del cinema.

Un sogno cullato nelle prime edizioni, svoltesi proprio a Soverato, grazie alla ‘benedizione’ di maestri del calibro di Ettore Scola, Mario Monicelli, Citto Maselli, Ugo Gregoretti, Giorgio Arlorio e tanti altri, che hanno contribuito, attivamente, a far crescere la manifestazione a livello nazionale ed internazionale. La kermesse si è poi consolidata nel tempo annoverando la presenza di luminose star di Hollywood”.