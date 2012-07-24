IX edizione del Magna Graecia Teatro Festival 2012
Esperienza teatrale all'aperto nella IX edizione del Magna Graecia Teatro Festival 2012 in Calabria, con la direzione artistica di Giorgio Albertazzi. Goditi spettacoli unici dal 15 luglio al 9 settembre
24 Luglio 2012 - 17:30 | di Redazione
La IX edizione del Magna Graecia Teatro Festival 2012, un affascinante itinerario teatrale rappresentato nei siti archeologici della Calabria, sotto la direzione artistica di Giorgio Albertazzi, offre numerosi appuntamenti destinati agli appassionati di teatro calabresi e della provincia reggina.
Programma completo degli appuntamenti
Casignana – Villa Romana
- Lunedì 23 luglio 2012: Peppe Barra – Canti e racconti
- Venerdì 10 agosto 2012: Italianesi
- Domenica 12 agosto 2012: Miti e leggende in Magna Graecia
- Sabato 1 settembre 2012: Il mare dove nascono i miti
Cassano allo Ionio – Parco archeologico di Sibari
- Sabato 4 agosto 2012: Progetto Odissea
- Sabato 18 agosto 2012: Miti e leggende in Magna Graecia
- Sabato 25 agosto 2012: Ulisse e l’altra vita
- Domenica 2 settembre 2012: Il mare dove nascono i miti
Questi eventi rappresentano un’occasione unica per vivere l’esperienza del teatro immersi nella storia e nella cultura della Calabria.
Con la partecipazione di artisti di calibro come Fabrizio Meloni e il Nigun Clarinet Quartet, il festival promette di essere un momento indimenticabile di cultura, musica e spettacolo, radunando centinaia di clarinetti in un’orchestra estemporanea che rende omaggio alla ricca eredità culturale della regione.
Non perdete l’opportunità di partecipare a questi appuntamenti unici, che si svolgeranno in ambientazioni storiche senza pari, offrendo un’esperienza teatrale di rara intensità e bellezza.
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