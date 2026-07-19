Mala movida a Reggio, chiuso un locale abusivo. Controlli serrati anche sui monopattini elettrici

A seguito di mirato servizio svolto nell’ambito del controllo della mala movida, la Polizia Locale si Reggio Calabria ha individuato, e chiuso un esercizio pubblico abusivo.

Il locale infatti non era in possesso di titolo autorizzativo alla somministrazione di alimenti e bevande. Nel corso dell’attività ispettiva, è stato anche sottoposto a sequestro un gazebo abusivamente costruito e servente il locale medesimo.

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Il titolare è stato denunciato all’autorità giudiziaria per lavori edili abusivi e sottoposto a sanzione amministrativa per apertura abusiva di esercizio pubblico.

Nell’ambito di ulteriori attività a tutela dell’utente debole della strada, sono stati sanzionati due monopattini elettrici che procedevano a velocità non consentita; i monopattini sono risultati anche privi della prescritta copertura assicurativa.

Per la persona deferita vige il principio di non colpevolezza fino a sentenza passata in giudicato.