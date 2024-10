Malasanità al Sud, Klaus Davi annuncia l’uscita di uno spot shock

"Un pugno in faccia contro chi chiude gli occhi di fronte a un pezzo di Paese". La presentazione di Klaus Davi dello spot riguardante la malasanità al sud

Sarà on air e su alcuni network nazionali domani, sabato 22 giugno, (in concomitanza con la manifestazione nazionale unitaria dei sindacati a Reggio Calabria) lo spot shock di Klaus Davi.

Lo spot riguarderà la ‘sistematica distruzione del sistema sanitario nelle regioni del Sud’, in particolare in Calabria.

Lo spot è stato realizzato in collaborazione con il regista Ambrogio Crespi, autore di numerosi reportage. Il corto è ispirato allo stile della rockstar ‘satanica’ Marilyn Manson e gli autori lo definiscono un ‘pugno in faccia contro chi chiude gli occhi di fronte a un pezzo di Paese e contro la politica“. In primis la politica.

La durata è di 3 minuti e la location è l’ospedale di Locri, simbolo non solo italiano delle condizioni di abbandono della sanità al Sud.