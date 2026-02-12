Maltempo in Calabria, Protezione civile: ‘Massima attenzione per rischio idrogeologico e mareggiate’

La decisione di prorogare anche per domani, venerdì, l’allerta arancione su tutta la fascia del Tirreno calabrese è determinata “dai quantitativi di pioggia previsti, che si sommano a quelli già registrati nelle ultime ore, e che richiedono un atteggiamento di massima attenzione e prudenza per il rischio idrogeologico”.

E’ quanto si legge in una nota della Protezione civile della Regione Calabria. Il direttore generale della Prociv, Domenico Costarella, specifica che i quantitativi di pioggia previsti per oggi, uniti a quelli attesi per domani, “impongono un atteggiamento di particolare attenzione, soprattutto lungo il Tirreno calabrese”.

Le precipitazioni stanno interessando diffusamente diverse aree della Calabria e, secondo le previsioni, “la seconda parte della giornata sarà caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteo e meteomarine, con possibili mareggiate lungo le coste tirreniche e venti intensi.

Per questo motivo si raccomanda alla popolazione di mantenere alta l’attenzione per il possibile verificarsi di fenomeni franosi, smottamenti e allagamenti”.



Tra le situazioni attenzionate vi è quella di Polia, dove si è verificata una frana che non coinvolge il centro abitato.



L’area è monitorata dalla Protezione civile regionale, dai Vigili del fuoco, da Calabria Verde e dal Consorzio di Bonifica, che hanno effettuato sopralluoghi e stanno supportando il sindaco nella gestione dell’evento.



Particolare attenzione è rivolta anche al fiume Crati, che ha registrato un aumento della portata nelle ore notturne, attualmente in diminuzione. Prosegue inoltre il monitoraggio delle infrastrutture idrauliche afferenti al bacino del Crati, in particolare la diga del Farneto del Principe e la traversa di Tarsia.



Il sistema regionale di Protezione civile è operativo 24 ore su 24 ed è in costante collegamento con i sindaci, Calabria Verde, i Consorzi di bonifica, le strutture regionali competenti e il volontariato organizzato.



Le segnalazioni possono pervenire alla sala operativa regionale tramite il numero verde 800 22 22 11.



Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sui canali ufficiali della Protezione Civile della Regione Calabria, sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook ufficiale.

