Maltempo, domani allerta arancione in Calabria

Dalle prime ore di domani venti da forti a burrasca sulla Sicilia e sulla Calabria, specie settori montuosi. Forti mareggiate lungo le coste esposte

19 Febbraio 2026 - 17:23 | Redazione

Dal pomeriggio di oggi temporale su Campania e Basilicata tirrenica. Dalla serata le precipitazioni coinvolgeranno la Calabria, specie settori tirrenici.

Previsti rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e attività elettrica. Per la Calabria tirrenica valutata allerta arancione.

Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile che prevede anche dalle prime ore di domani venti da forti a burrasca sulla Sicilia, specie settori occidentali e meridionali, e sulla Calabria, specie settori montuosi. Forti mareggiate lungo le coste esposte.

