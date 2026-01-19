Maltempo in Calabria, preoccupano le mareggiate e i temporali

Scuole chiuse domani in gran parte della Calabria insieme a giardini, parchi ed impianti sportivi con divieti di transito sui lungomari dove si temono onde alte sino a sei metri.

L’ondata di maltempo che attanaglia la Calabria e che secondo le previsioni dovrebbe peggiorare da stasera e fino a tutto domani ha spinto i Comuni ricadenti nelle dell’allerta rossa e arancione indicate dalla Protezione civile regionale ad emettere ordinanze di chiusura.



Leggi anche

Il provvedimento è stato adottato a Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone e Lamezia Terme, solo per citare le città più grandi, e nel capoluogo di Regione ed a Lamezia varrà anche mercoledì 21.

Contestualmente quasi tutti i comuni potenzialmente interessati hanno attivato i rispettivi Coc (Centro operativo comunale). A Catanzaro chiusa anche la Biblioteca comunale e cinema e teatri, pubblici e privati. Oltre alle mareggiate, a preoccupare sono le piogge intense.

Nella zona pedemontana del Crotonese sono caduti oltre 150 mm di pioggia nell’area compresa tra Santa Severina, Mesoraca e Petilia Policastro. A Catanzaro, in 48 ore, ne sono caduti 138 e altri 248 a Petronà nel catanzarese e 300 a Stilo, nel reggino.