‘Meccanica metropolitana’: l’impegno condiviso tra Camera di Commercio RC & HITACHI

Una filiera meccanica locale più forte, qualificata e integrata con i grandi player mondiali. È questo l’obiettivo dichiarato del progetto “Qualificazione e Promozione della filiera meccanica della Città metropolitana di Reggio Calabria”, l’iniziativa che la Camera di commercio di Reggio Calabria sta portando avanti dal 2023 in collaborazione con il colosso ferroviario Hitachi Rail.

Ed oggi, ospite del partner Hitachi Rail presso lo stabilimento di Reggio Calabria, l’Ente camerale presenta l’evento Meccanica Metropolitana: qualificazione e sinergie per lo sviluppo della filiera, per celebrare un percorso di accompagnamento e di sviluppo che ha coinvolto finora 30 imprese del territorio metropolitano, impegnate in visite aziendali per favorire la conoscenza reciproca tra loro e con Hitachi Rail ed in sessioni formative sulle certificazioni ferroviarie necessarie per operare in un mercato ad alta specializzazione. Di queste, 7 imprese risultano ora iscritte all’Albo fornitori Hitachi Rail.

L’evento nello stabilimento Hitachi Rail di Reggio Calabria

L’evento, patrocinato da RAI Calabria, si è aperto con i saluti del Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana, e del COO di Hitachi Rail Group e Presidente Hitachi Rail in Italia, Luca D’Aquila.

“Oggi presentiamo i frutti di un percorso che vede la Camera di Commercio di Reggio Calabria nel ruolo di vero e proprio facilitatore dello sviluppo” – ha dichiarato il Presidente Tramontana. “La nostra missione è stata quella di agire come ponte tra le piccole e medie realtà del territorio e un grande player globale come Hitachi Rail, che ci ha affiancato e supportato, rendendo accessibili opportunità che singolarmente sarebbero difficili da cogliere. Con questo evento vogliamo lanciare il messaggio che il nostro territorio è pronto a sfidare il mercato globale con qualità e innovazione, e che per farlo è necessario mettere le persone e le competenze al centro del sistema. E abbiamo coinvolto Istituzioni, mondo accademico e della formazione, attori locali per riflettere tutti assieme sugli strumenti da attivare per colmare il gap tra domanda e offerta di innovazione ed il gap di competenze con l’obiettivo di garantire un futuro solido e competitivo alla meccanica reggina”.

“Questo progetto dimostra come la collaborazione tra istituzioni e imprese possa generare valore concreto e duraturo” – ha commentato D’Aquila. “Investire nella qualificazione della filiera significa rafforzare la nostra supply chain, ampliandola e rendendola ancora più competitiva, e allo stesso tempo contribuire allo sviluppo industriale del territorio. A Reggio Calabria abbiamo trovato competenze, capacità e volontà di crescita: accompagnare le imprese locali in un percorso di specializzazione e integrazione nei nostri processi produttivi è una scelta strategica che guarda al futuro, all’innovazione e alla valorizzazione del capitale umano”.

Saluti istituzionali e protagonisti del confronto

L’evento è proseguito con i saluti istituzionali del Viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, del Prefetto di Reggio Calabria Clara Vaccaro, del Sindaco f.f. di Reggio Calabria Domenico Battaglia, del Sindaco f.f. della Città Metropolitana Carmelo Versace, del Rettore dell’Università Mediterranea Giuseppe Zimbalatti e, in collegamento da remoto, del Segretario generale di Unioncamere Giuseppe Tripoli.

Si è dato quindi spazio alle testimonianze dirette di sei imprese impegnate nel percorso progettuale:

Co.El.Da. Software S.r.l.

F.M.B. Tubes S.r.l.

High Technology Systems HTS S.r.l.

M.C.M. S.r.l.

Metalmeccanica Falcone S.r.l.

Nettuno Sistemi di Ascone Salvatore & C. S.a.s.

Tavole rotonde, formazione e networking B2B

Sono seguite due tavole rotonde su innovazione, sinergie industriali e formazione, moderate dal giornalista della TGR Calabria Mario Meliadò, che hanno visto il coinvolgimento di autorevoli rappresentanti del MIMIT, della Regione Calabria, di Unioncamere, dell’Università Mediterranea, dell’Università della Calabria e di attori del sistema formativo regionale.

Una sessione pomeridiana di Networking B2B riservata alle imprese della filiera per consolidare le partnership avviate ha concluso l’evento.

L’iniziativa che la Camera di commercio di Reggio Calabria sta portando avanti assieme a Hitachi Rail è un progetto in itinere, aperto all’ingresso di nuove imprese interessate a partecipare, a conferma della volontà istituzionale di investire nel lungo periodo sulla crescita del territorio metropolitano.