Reggio, Occhiuto da Hitachi: ‘In Calabria si possono attrarre investimenti e generare filiere’

"Felice che gli imprenditori reggini lo abbiano compreso. L'auspicio è che questo modello possa essere applicato anche altrove" le parole del Governatore

Reggio Calabria torna al centro delle strategie industriali regionali. Questa mattina, nello stabilimento di Hitachi Rail Italia, è stato presentato il progetto “Qualificazione e Promozione della filiera meccanica della Città metropolitana di Reggio Calabria”, promosso dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria.

All’incontro presenti, tra gli altri, il presidente di Hitachi Rail Italia Luca D’Aquila, il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, il presidente della Regione Roberto Occhiuto, i sindaci f.f di Metro City e Comune, Carmelo Versace e Domenico Battaglia ed il presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana.

Occhiuto: “Investimenti e filiere, la Calabria può farcela”

Nel suo intervento, Occhiuto ha sottolineato il ruolo dei grandi gruppi industriali nel generare sviluppo.

“Ci sono gruppi importanti, come Hitachi, che da anni investono in Calabria. Sono particolarmente contento che il tessuto produttivo abbia capito che la presenza di questi gruppi può essere utile a generare una filiera”.

Un segnale concreto arriva dai numeri: trenta imprese coinvolte nel percorso e sette già inserite tra i fornitori.

“Il fatto che 30 imprese stiano lavorando in questa direzione è da salutare molto positivamente. Che 7 imprese siano già fornitrici è una circostanza favorevole. È la dimostrazione che in Calabria si possono attrarre investimenti e, quando arrivano, si possono generare filiere”.

Il governatore parla di un cambio di passo.

“Sono particolarmente felice che gli imprenditori di Reggio Calabria lo abbiano compreso. L’auspicio è che questo modello possa essere applicato anche altrove, dove grandi imprese hanno necessità di trovare aziende locali che facciano filiera”.

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Spazio anche al futuro del porto di Gioia Tauro.

“Stiamo investendo molto sull’intermodalità. L’idea è potenziare il traffico ferroviario per generare lavorazioni nell’area retroportuale. Altrimenti questo porto, che è il primo in Italia per transshipment, rischia di continuare a dare alla Calabria zero euro”.

Una linea netta.

“Questo non è giusto. Questo asset logistico deve essere utilizzato dalle imprese calabresi per generare ricchezza”.

Occhiuto richiama anche il ruolo produttivo di Hitachi.

“Per anni si è parlato poco del fatto che qui si producono treni che viaggiano nei Paesi del Golfo o nella metropolitana milanese. Ci si è convinti che fossero eccezioni. Oggi sta cambiando la coscienza di chi fa impresa in Calabria”.

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In chiusura, un passaggio sulle comunali e sulle infrastrutture.