Maltempo in Calabria, opere protettive della ferrovia sulla costa tirrenica

Il maltempo e il mare mosso continuano a minacciare la linea ferroviaria tirrenica lungo la fascia calabrese, nei comuni in cui l’erosione costiera ha drasticamente ridotto la distanza tra la linea di costa e i binari.



A Paola, in particolare, nonostante la situazione resti critica, filtra ottimismo per l’azione protettiva delle opere realizzate da Rfi in regime di emergenza nei giorni scorsi.

Il Lungomare cittadino resta interdetto al traffico veicolare e pedonale. La cittadina tirrenica, intanto, fa i conti con i danni arrecati dalle intemperie.

Nelle ultime ore sono esondati diversi corsi d’acqua, provocando allagamenti. Frane e smottamenti hanno interessato diverse aree del comune. Per entrambe queste criticità sono stati disposti interventi di somma urgenza con mezzi meccanici di ditte esterne incaricate dall’ente.



Personale del settore manutentivo del Comune di Paola è impegnato in sopralluoghi per mappare le criticità e decidere la priorità degli interventi.