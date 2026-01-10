Maltempo in Calabria, 31 gli interventi in atto dei Vigili del Fuoco
I Vigili del Fuoco sono impegnati in numerosi interventi di soccorso tecnico urgente in Calabria, con oltre 30 interventi in corso a causa del maltempo. Le squadre operano senza sosta per garantire la sicurezza della popolazione e ripristinare la viabilità
10 Gennaio 2026 - 15:48 | Comunicato Stampa
A causa delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando la regione, i Vigili del Fuoco sono impegnati in numerosi interventi di soccorso tecnico urgente.
Situazione complessiva:
- 31 interventi attualmente in corso
- 60 interventi in attesa di espletamento
Nel dettaglio la situazione per Comando:
- COM-CS: 13 interventi in atto, 20 in attesa di espletamento
Una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale è impegnata per la rimozione di un albero abbattutosi sulla carreggiata dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, al km 277+400, nel territorio del comune di Rogliano, direzione sud, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza per la viabilità.
- COM-CZ: 8 interventi in atto, 33 in attesa di espletamento
Numerosi gli interventi nel comprensorio Lametino per alberi abbattuti da forti raffiche di vento nonché antenne, cartelloni ed insegne divelte. (vedi foto)
- COM-VV: 2 interventi in atto, 1 in attesa di espletamento
- COM-RC: 6 interventi in atto, 4 in attesa di espletamento
- COM-KR: 2 interventi in atto, 2 in attesa di espletamento
Le squadre dei Vigili del Fuoco continuano a operare senza sosta per fronteggiare le criticità segnalate, garantendo assistenza alla popolazione e la messa in sicurezza delle aree interessate.