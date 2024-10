Maltempo in Calabria: isolato il comune di Maida, 90 interventi in corso

Esondazione del torrente a Maida: maltempo nella provincia di Catanzaro, squadre di soccorso in azione con 90 interventi da effettuare

A partire dalle ore 23:00 circa, il comprensorio lametino è stato colpito da gravi criticità dovute alle condizioni meteo avverse. Le squadre del locale distaccamento, congiuntamente a quelle della sede centrale e del distaccamento volontario di Taverna, sono intervenute per fronteggiare la situazione.

Rafforzamento delle operazioni di soccorso

Alle ore 04:00, a causa del numero elevato di richieste pervenute alla Sala Operativa 115 di Catanzaro, ulteriori squadre sono state inviate sul posto dai comandi di Cosenza e Crotone.

Unità SAF Fluviali in azione

Le unità SAF Fluviali, dotate di gommoni pneumatici, stanno raggiungendo abitazioni rimaste isolate a causa dell’allagamento delle sedi stradali.

Situazione attuale

Alle ore 07:00, circa 90 interventi sono ancora in attesa di essere espletati, tra cui verifiche per infiltrazioni d’acqua e operazioni di prosciugamento. La SS280 in direzione Lamezia Terme è interrotta all’altezza del Centro Commerciale Due Mari. Il comune di Maida è attualmente isolato a causa dell’esondazione di un torrente.