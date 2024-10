Maltempo a Reggio, la maggioranza: ‘Opposizione imbarazzante, la città ha retto bene’

“Mentre i consiglieri di maggioranza si prodigavano per le strade a osservare la situazione della città e a intervenire all’occorrenza, l’opposizione si dedicava a raccogliere fotogrammi da pubblicare su Facebook. Ci saremmo aspettati collaborazione e impegno, ma invece la polemica sterile ha, per loro, il sopravvento. Invece di rispettare in religioso silenzio il dramma che sta vivendo l’Italia a causa del maltempo, i consiglieri di minoranza attaccano l’amministrazione comunale per i piccoli, prevedibili e subito risolti disagi causati dalle ultime piogge straordinarie“. Così, in una nota, i Consiglieri della maggioranza alla guida di Palazzo San Giorgio commentano le ultime uscite sui media e social dell’opposizione.

Il cinismo dell’opposizione

“Nonostante la città abbia retto ai forti temporali anche nei punti storicamente più critici e sensibili come Piazzale della Pace o lo svincolo di San Leo, c’è chi ha avuto la sfrontatezza e l’indecenza di invocare dimissioni, dimostrando una bramosia di potere volgare e impudica. Non si è mai vista una forza politica tentare di sfruttare persino il maltempo per mere ragioni di visibilità.”

Il centrodestra reggino, ancora una volta, ha dato prova di un cinismo e di una pochezza davvero imbarazzanti, attaccando il consigliere delegato alle manutenzioni Franco Barreca, che gode della piena fiducia della maggioranza. I consiglieri proseguono:

“La pioggia torrenziale che ha colpito la città ha risvegliato un’opposizione che, evidentemente, non aspettava altro per scatenare le proprie fotocamere al servizio dei social network. Un ramo spezzato, un tombino saltato, una strada allagata diventano argomenti sui quali imbastire una battaglia politica. Allucinante”.

L’impegno del personale comunale

“Anziché prodigarsi per un cittadino in difficoltà, c’è chi trova più costruttivo documentare l’ovvio, riprendere tutto col proprio telefonino, arringare la folla virtuale, alimentando pericolose tensioni sociali. Invece, un plauso va fatto ai tecnici di Castore, che, in brevissimo tempo, sono intervenuti a risolvere le questioni più delicate”, hanno aggiunto i consiglieri.

Il contesto nazionale e la risposta di Reggio Calabria

“E mentre il Nord Italia conta, purtroppo, i suoi morti, e molte città del Paese, dalla Toscana alla Sicilia, soffrono per i danni causati dal maltempo, Reggio Calabria ha risposto bene al nubifragio. Gli argini dei torrenti hanno retto e non si sono registrati, fortunatamente, danni irrimediabili a cose o persone. Dopo qualche ora di inevitabili disagi, la città è tornata alla normalità.”

I consiglieri concludono con una dura critica all’opposizione:

