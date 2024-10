Maltempo, Neri contro Brunetti: ‘Relazioni sulle manutenzioni disastrose, non scarichi colpe’

Anziché distribuire colpe, Brunetti relazioni sullo stato disastroso delle manutenzioni in Città.

Alberi che cadono, tombini saltati, strade, piazze e scuole allagate (quelle rimaste), cittadini che vivono grandi disagi, con la Città che si presenta per l’ennesima volta gravemente impreparata dinanzi al maltempo: ma per Brunetti va tutto bene. Anziché relazionare sullo stato disastroso delle manutenzioni in Città e chiedere scusa ai reggini per quanto accaduto sin dalle prime ore della giornata, il vicesindaco si preoccupa di distribuire colpe, di fare improbabili analisi sul meteo. Insomma, la pezza che mette Brunetti è più ridicola del buco: in merito alla mancata chiusura delle scuole nonostante un’allerta meteo arancione, la cosa più sconcertante che fa il vicesindaco è l’attacco ingiustificato rivolto al prof. Veronese Simone, coordinatore RSU della UIL Scuola, che secondo Brunetti avrebbe chiesto la chiusura delle scuole e attaccato per il rischio corso dagli alunni e dal personale scolastico soltanto per una voglia personale di apparire, non rappresentando la UIL. Ma mi faccia il piacere.

Ricordo allo smemorato Brunetti che la UIL Scuola di Reggio Calabria, impegnata da sempre nella difesa della popolazione scolastica, attraverso il professore Veronese (coordinatore delle RSU), in occasione degli avvisi da parte della protezione civile Regionale di allerta meteo arancione, ha sempre chiesto la chiusura degli Istituti Scolastici.

Le precedenti chiusure delle scuole su richiesta della UIL Scuola

8 febbraio 2023 : con allerta arancione e con Ordinanza Sindacale n. 07 del 08/02/2023, firmata dal F.F Brunetti e pubblicata all’Albo Pretorio al n° 733/2023, viene disposta la chiusura per giorno 9 febbraio 2023 delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole materne e gli asili, presenti nel territorio comunale.

: con allerta arancione e con del 08/02/2023, firmata dal F.F Brunetti e pubblicata all’Albo Pretorio al n° 733/2023, viene disposta la chiusura per giorno delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole materne e gli asili, presenti nel territorio comunale. 2 aprile 2023 : con allerta arancione e con Ordinanza Sindacale n. 26 del 02/04/2023, viene disposta la chiusura delle scuole per giorno 3 aprile 2023 sempre da Brunetti.

: con allerta arancione e con del 02/04/2023, viene disposta la chiusura delle scuole per giorno sempre da Brunetti. 19 maggio 2023: il Professore Veronese della UIL Scuola chiede la chiusura delle scuole a causa dell’allerta meteo arancione per salvaguardare l’incolumità degli studenti e del personale scolastico. Con Ordinanza Sindacale n. 35 del 19/05/2023, Brunetti dispone la chiusura per giorno 20 maggio 2023 delle scuole di ogni ordine e grado. Successivamente, su richiesta della UIL, si decide di non far rientrare i ragazzi nemmeno il 22 maggio 2023 per consentire di mettere in sicurezza gli alberi della città, specialmente quelli vicini alle scuole.

Allora, il professore Veronese non parlava a titolo personale, e questa amministrazione accoglieva di buon grado le sue segnalazioni, vantandosi di scelte che mettevano in sicurezza vite umane.

Attacco ingiustificato e incoerenza amministrativa

Lo smemorato Brunetti oggi afferma che con l’allerta arancione non si chiudono le scuole, dimenticandosi che per ben quattro volte ha disposto la chiusura delle scuole proprio con lo stesso grado di allerta.

Utilizzare le istituzioni per attaccare associazioni sindacali nazionali e i loro dirigenti solo perché non in linea con le scelte scellerate di questa amministrazione è una pratica deplorevole, segno del decadimento politico e morale. Ma purtroppo ci siamo abituati.

Solidarietà alla UIL Scuola e al prof. Veronese

Esprimo la più ferma vicinanza alla UIL Scuola per il suo impegno nella difesa dei diritti e della sicurezza dei lavoratori del comparto scolastico, e soprattutto al prof. Veronese, custode dei diritti dei lavoratori e difensore del diritto allo studio.