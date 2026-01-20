Allerta meteo tra Calabria e Sicilia, Liberty Lines sospende le corse

Liberty Lines ha comunicato la sospensione di numerose corse sia per lunedì 20 che per martedì 21 gennaio 2026. Tutte le info

L’ondata di maltempo legata al ciclone Henry continua a incidere sui collegamenti marittimi tra Calabria e Sicilia. Liberty Lines ha comunicato la sospensione di numerose corse sia per lunedì 20 che per martedì 21 gennaio 2026.

Nel dettaglio, la compagnia ha disposto lo stop ai collegamenti nello Stretto di Messina e ad alcune tratte verso le isole minori, a causa del mare molto mosso e delle forti raffiche di vento previste.

Le cancellazioni riguardano in particolare le partenze programmate di oggi e nelle prime ore della giornata di domani, considerate non sicure in base alle condizioni meteo-marine.

Liberty Lines invita i passeggeri a non recarsi nei porti e a consultare i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti. Le decisioni sulle corse successive saranno assunte in base all’evoluzione del quadro meteo.

Qui gli avvisi: https://www.libertylines.it/avvisi/