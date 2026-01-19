Maltempo a Reggio, si va verso la chiusura delle scuole: attesa l’ordinanza

L’ondata di maltempo legata al ciclone mediterraneo denominato Harry sta già colpendo il Sud Italia e la Calabria. Le previsioni indicano piogge abbondanti, venti forti, tempeste di scirocco e mareggiate sulla fascia ionica nei prossimi giorni.

Secondo i modelli meteorologici, l’intensità del ciclone farà aumentare i fenomeni atmosferici estremi tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio. È attesa pioggia persistente e abbondante su gran parte della regione, con venti fino a tempesta e mareggiate sulle coste esposte.

Leggi anche

La Protezione Civile ha emesso allerta meteo arancione per la Calabria per la giornata di domani, con possibili criticità idrogeologiche e idrauliche. In alcune province calabresi, come Catanzaro e Crotone, i sindaci hanno già disposto la chiusura delle scuole e di altri servizi per motivi di sicurezza.

A Reggio Calabria, l’amministrazione comunale sta predisponendo una ordinanza analoga per la chiusura degli istituti scolastici e degli uffici scolastici. La decisione è motivata dalla previsione di condizioni meteo avverse che potrebbero mettere a rischio gli spostamenti e la sicurezza degli studenti e del personale. E vari enti locali in tutta la regione si stanno preparando a interventi di protezione civile e monitoraggio della situazione.

La possibile chiusura riguarda tutti i livelli scolastici. La Prefettura e gli organi di protezione civile regionale restano in stretto contatto con il Comune per definire la misura nelle prossime ore.

Famiglie, studenti e personale scolastico sono invitati a seguire gli aggiornamenti ufficiali del Comune di Reggio Calabria e della Protezione Civile.

Si attende solo l’ufficialità da parte del Comune.