Allerta meteo a Reggio, il prof. Veronese chiede la chiusura delle scuole

Di seguito le parole del prof. Veronese sulla situazione maltempo in Calabria e nello specifico nella città di Reggio. Alla luce dell’ondata di maltempo prevista per le giornate di martedì 20 e mercoledì 21 gennaio 2026, caratterizzata da piogge intense, forti raffiche di vento, mareggiate e rischio idrogeologico, il prof. Veronese ha inviato formalmente una lettera al sindaco di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, con la richiesta di chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

"La richiesta nasce dall'analisi dei bollettini ufficiali della Protezione Civile nazionale, trasmessi nelle ultime ore a tutti i Sindaci d'Italia, che delineano un quadro meteorologico particolarmente critico per il territorio calabrese e, in modo specifico, per l'area della provincia di Reggio Calabria, con possibilità di fenomeni temporaleschi intensi, localmente persistenti e potenzialmente evolutivi in nubifragi, accompagnati da vento forte e mare molto mosso – si legge nella nota – Nella lettera inviata al primo cittadino si sottolinea come tali condizioni possano avere ricadute rilevanti sulla sicurezza urbana, in particolare nelle aree prossime agli edifici scolastici, già esposte al rischio di caduta di rami, tronchi, detriti e allagamenti, oltre alle criticità strutturali note di molte zone della città. Un passaggio centrale della richiesta riguarda inoltre il fatto che le aree maggiormente esposte ai fenomeni più intensi risultano essere la fascia ionica e la fascia tirrenica, nonché i comuni limitrofi e adiacenti a Reggio Calabria, dove non possono escludersi smottamenti, frane e gravi disagi alla viabilità stradale. Da questi territori, ogni mattina, confluiscono verso la città migliaia di studenti e lavoratori della scuola, rendendo gli spostamenti un fattore di rischio concreto, soprattutto in presenza di allerta meteo. Nella missiva si richiama espressamente il ruolo del sindaco quale autorità locale di protezione civile, evidenziando come la stessa Protezione Civile nazionale inviti ad adottare misure preventive e prudenziali, finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione, tra cui bambini e ragazzi".

«La chiusura delle scuole – si legge nella lettera – rappresenta una misura di prevenzione necessaria e responsabile, volta a preservare l’incolumità dei minori e del personale scolastico, evitando esposizioni a rischi prevedibili e non giustificabili».

La lettera, inviata nella mattinata odierna, è stata allegata all’articolo e resta ora in attesa di un riscontro da parte dell’amministrazione comunale, auspicando una decisione tempestiva e coerente con le indicazioni degli organi nazionali di protezione civile.