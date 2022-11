I soliti disagi sempre nelle stesse zone della città.

Le abbondanti piogge delle ultime ore stanno creando notevoli rallentamenti ed inconvenienti di ogni tipo tra i residenti e gli automobilisti reggini.

In particolare, a seguito numerose segnalazioni in redazione, segnaliamo l'allagamento del quartiere sud di Ravagnese.

Come sempre più spesso avviene, l'intera area interessata si trasforma in una vera e propria trappola per pedoni e macchine in transito.