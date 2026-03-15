Maltempo a Reggio e allerta meteo, ancora scuole chiuse: l’ordinanza del Comune

Scuole chiuse a Reggio Calabria nella giornata di domani, lunedì 16 marzo 2026, a causa dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale. Lo ha disposto il Comune con un’ordinanza sindacale contingibile e urgente firmata oggi, 15 marzo.

Il provvedimento riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, oltre ai servizi educativi per la prima infanzia, compresi i nidi. La decisione è stata assunta dopo la comunicazione di allertamento unificato diffusa da Arpacal, che prevede per l’intera giornata di domani precipitazioni sparse e diffuse, anche a carattere temporalesco, con rovesci di forte intensità, raffiche di vento, possibili grandinate e attività elettrica.

Secondo quanto riportato nell’ordinanza, i fenomeni potrebbero risultare particolarmente intensi sui rilievi, con la possibilità di nubifragi persistenti e criticità anche sul piano idrogeologico e idraulico. Uno scenario che, secondo Palazzo San Giorgio, potrebbe rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità. Per questo motivo si è scelto di sospendere in via precauzionale l’attività scolastica per tutta la giornata di lunedì.

Il Comune ha inoltre disposto che, prima della ripresa delle lezioni, vengano effettuate verifiche tecniche sugli edifici scolastici per accertare l’eventuale presenza di danni. In caso di necessità, non viene esclusa anche una proroga della chiusura.

L’ordinanza è stata trasmessa ai dirigenti scolastici, ai settori comunali competenti, alla Prefettura, alle forze di polizia e agli altri enti interessati, con l’indicazione di garantirne la massima diffusione attraverso il sito istituzionale e gli organi di stampa.