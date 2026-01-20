Maltempo a San Lorenzo, disposta l’evacuazione di una frazione: la situazione e l’appello del sindaco

Anche il Comune di San Lorenzo, in provincia di Reggio Calabria, sta affrontando in queste ore le conseguenze del maltempo che ha investito la fascia jonica, con particolare intensità a causa del ciclone Harry. Il moto ondoso ha colpito duramente la zona, costringendo l’amministrazione comunale a prendere misure urgenti.

Il sindaco Sandro Polimeni ha aggiornato la cittadinanza, attraverso i microfoni di CityNow, sulla situazione di emergenza in corso.

“Il nostro litorale continua a essere sferzato da questa perturbazione con moto ondoso proprio rilevante. Stiamo provvedendo all’evacuazione di una frazione, anche noi. Si tratta di un centro abitato di circa 20 persone. Speriamo che il mare sia clemente e non faccia altri danni”.

Il primo cittadino ha confermato che, seppur con danni lievi rispetto ad esempio al vicino comune di Melito, il lungomare di San Lorenzo qualche danno lieve. Tuttavia, Polimeni ha precisato che una quantificazione precisa sarà possibile solo quando la situazione meteo migliorerà.

La situazione rimane sotto osservazione e il Comune di San Lorenzo è al lavoro insieme alla Protezione Civile per monitorare costantemente l’evolversi del fenomeno atmosferico.

“Speriamo che il mare sia clemente e non faccia molti danni”, ha concluso Polimeni.

La giornata di domani sarà decisiva per valutare l’entità dei danni e per riprendere le attività di assistenza alla popolazione.