Mammarella: ‘La Reggina era imbattibile, ma sulla promozione a tavolino…’

Esperienza, qualità e tanta voglia di tornare in cadetteria. Carlo Mammarella è uno dei veterani della Ternana, intervistato da TMW, sull’attuale momento e le ipotesi sull’immediato futuro, questi alcuni passaggi partendo dalla decisioni dell’Assemblea:

“Quando si parla di argomenti così difficile bisogna mettersi sempre dalla parte dei presidenti. Ci sono esigenze palesi, qualcuno forse ci ha un pò giocato su questa situazione ma la richiesta di stoppare il campionato è frutto di problematiche esistenti che non possono essere sottovalutate. Inizialmente, quando il virus non sembrava così devastante, si era già paventata l’idea di bloccare tutto. Giorno dopo giorno, però, le restrizioni sono state allentate e vediamo un piccolo spiraglio. Il Consiglio Federale è stato rinviato, chissà non possa cambiare qualcosa. Il massimo sarebbe riprendere nell’immediato futuro, anche solo con la disputa dei playoff.