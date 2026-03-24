SS 682 Jonio-Tirreno, stop notturno. Anas: lavori tra Limina e Mammola

Per consentire gli interventi di messa a punto degli impianti installati nella galleria Torbido – finora rallentati dalle recenti piogge alluvionali che hanno impedito i lavori sui tratti esterni di raccordo alla cabina di alimentazione – il tratto della strada statale 682 Jonio Tirreno, tra il km 18,050 e il km 26,650, compresa la galleria Limina, sarà chiuso al traffico, in orario notturno tra le ore 22:00 e le ore 6:00 a partire da mercoledì 25 marzo e fino alla notte di venerdì 27 marzo compresa.

SS 682 Jonio Tirreno, chiusura notturna: orari e tratto interessato

Durante le ore diurne (06:00 – 22:00) la circolazione sarà regolare.

Le modalità di chiusura saranno quelle già adottate in precedenza e il percorso alternativo sarà garantito attraverso la SP5, che congiunge gli svincoli tra Limina e Mammola.

Anas: sicurezza alla guida e info traffico in tempo reale

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione VAI di Anas, disponibile gratuitamente in App store e in Play store. Il servizio clienti Pronto Anas è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.