A Mannoli un albero di Natale all’uncinetto celebra creatività, tradizione e spirito comunitario

Nel cuore dell’Aspromonte, a pochi chilometri da Gambarie e a soli 15 minuti da Gallico grazie alla nuova strada Gallico–Gambarie, il piccolo borgo di Mannoli si illumina di un Natale che parla di tradizione, identità e collaborazione. Ieri, al centro della piazza, è stato inaugurato un albero di Natale unico nel suo genere, realizzato interamente con palline all’uncinetto create a mano dalle donne del paese.

Un’opera corale, nata da settimane di lavoro condiviso, che ha trasformato un semplice simbolo natalizio in un vero e proprio progetto comunitario. Ogni pallina, diversa nelle forme e nei colori, racconta una storia: quella delle mani che l’hanno creata, della pazienza dedicata, delle serate trascorse insieme a lavorare, ridere e ricordare. Un intreccio di creatività e memoria che restituisce al borgo un forte senso di appartenenza.

L’iniziativa non ha solo un valore estetico, ma rappresenta un atto d’amore verso il territorio. Le donne di Mannoli, custodi di un sapere artigianale tramandato nel tempo, hanno messo a disposizione talento e dedizione per valorizzare il proprio paese e renderlo ancora più accogliente durante il periodo natalizio.

A rendere l’atmosfera ancora più suggestiva è stata la partecipazione di Carmen Floccari, la cui splendida voce ha accompagnato l’inaugurazione dell’albero con canti della tradizione calabrese.

Le sue interpretazioni hanno donato un tocco di magia all’evento, richiamando nel borgo un pubblico emozionato e partecipe. Le melodie antiche, ricche di storia e sentimento, hanno contribuito a creare un momento di rara intensità, sottolineando il profondo legame tra cultura popolare e territorio.

L’accensione dell’albero ha visto la partecipazione speciale di due figli illustri del borgo: l’onorevole Francesco Cannizzaro e l’onorevole Giusi Princi, la cui presenza ha reso ancora più orgogliosa la comunità locale, testimoniando il legame profondo tra Mannoli e chi ne porta nel cuore le radici.

L’albero all’uncinetto di Mannoli non è soltanto un addobbo natalizio: è un simbolo di comunità, di radici che resistono, di creatività che unisce. È la dimostrazione di come anche un piccolo borgo possa trasformare la propria identità in un’esperienza da vivere e condividere.

L’opera resterà esposta per tutto il periodo delle festività e rappresenta un invito a riscoprire Mannoli, il suo spirito accogliente e il patrimonio di tradizioni che continua a vivere grazie all’impegno dei suoi abitanti.