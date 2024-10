Manovra, Occhiuto: ‘Illogico se Ue torna a vecchio Patto di stabilità’

Di seguito le dichiarazioni del Governatore Roberto Occhiuto durante la trasmissione “Agorà Estate” di Rai 3.

“Spero che l’Europa continui a fare l’Europa che è stata negli ultimi 2-3 anni, dopo l’emergenza Covid. Sarebbe illogico che abbia deciso di investire tante risorse per uscire dalla pandemia e per fronteggiare la crisi derivante dal conflitto in Ucraina, per poi azzerare questi interventi con un ritorno repentino al vecchio Patto di stabilità“.