David di Donatello, Marcello Fonte: “Vincere? Con mia mamma qui ho già vinto”

Tutto pronto per l’edizione 2019 dei David di Donatello, in onda questa sera su Rai1. Tra i candidati in lizza per il premio di miglior attore protagonista c’è anche il reggino Marcello Fonte, reduce da sogno grazie al trionfo ottenuto con Dogman.

LEGGI ANCHE

Il ruolo da protagonista nel film di Matteo Garrone lo ha portato a vincere la Palma d’oro a Cannes e altri numerosi riconoscimenti in giro per l’Europa. Oggi l’appuntamento con il David di Donatello, il premio più ambito per quanto riguarda il cinema italiano.

“Ho fatto passi da gigante in quest’ultimo anno. Cosa mi ha lasciato dentro il personaggio di Dogman? Il coraggio di agire e la forza di ribellarsi. Vincere il premio questa sera? Non mi aspetto niente, non mi interessa. Avere mia mamma qui è la soddisfazione principale. A Cannes non era riuscita a venire, questa volta l’ho portata con me, le faccio vedere un pò del mio mondo”, le parole dell’attore reggino.

CLICCA QUI per vedere l’intervista realizzata da Repubblica.it