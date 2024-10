Marchio Reggina: oggi è il giorno della LFA Reggio Calabria

Martedi 28 maggio, scadono i termini per la presentazione delle offerte riguardo l’acquisizione dei beni materiali e immateriali della Reggina., il giorno dopo ci sarà l’apertura delle buste e si procederà alla vendita attraverso un’asta. Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, ha mantenuto la parola data ai tifosi e da tempo ha depositato la sua offerta, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha annunciato la partecipazione del Comune e crediamo lo faccia a breve (scatenando forti polemiche soprattutto nel mondo della politica, ma anche dell’imprenditoria), mentre nella giornata di oggi avverrà il deposito della LFA Reggio Calabria. La società amaranto in queste settimane ha scelto la linea del silenzio, i dirigenti non hanno parlato neppure dopo l’ultima gara stagionale contro il Siracusa. Sanno di dover dare delle risposte a quei tifosi che dall’inizio dell’anno chiedono identità e tradizione concetto ribadito con forza e l’aggiunta di altri elementi, anche nell’ultimo comunicato pubblicato dalla Curva Sud.

Azzardare ipotesi su quello che sarà ormai non ha più senso, visto che siamo prossimi al traguardo. L’unica potrebbe riguardare l’aggiunta di un quarto soggetto interessato, del quale se ne parla da tanto tempo ma che nei fatti non si è ancora manifestato. Si aspettavano segnali nel momento in cui sono state presentate le domande per il centro sportivo S. Agata, salvo poi avere contezza di una sola proposta, quella della LFA Reggio Calabria. Adesso non resta che una sola cosa da fare… attendere.