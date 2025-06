Libere e uguali, Palamara: “Più leggi a tutela delle donne. È il momento di dire ‘Noi ci siamo'”

"Non ricordiamoci delle donne solo per i fatti di cronaca, ma anche per le conquiste ottenute" le parole delle organizzatrici della marcia reggina

Lo scorso 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, Reggio Calabria ha visto una straordinaria partecipazione alla marcia silenziosa “Libere e Uguali“, un evento nato dall’impegno delle donne, per le donne.

La manifestazione, promossa dall’associazione “Terra Mia” e da “Noi4You“, ha visto la presenza di tante voci unite per celebrare non solo le conquiste ottenute dalle donne nel corso della storia, ma anche per richiamare l’attenzione sulle battaglie ancora in corso per una parità di diritti vera e assoluta.

Romina Palamara, presidente dell’associazione “Terra Mia”, ha sottolineato con forza l’importanza di ricordare le donne non per le loro difficoltà o debolezze, ma per la forza e le conquiste che hanno ottenuto nel tempo.

“Le donne hanno dato un contributo fondamentale alla Costituzione, le donne partigiane hanno lottato affinché noi oggi potessimo non solo votare, ma anche dire di essere libere e uguali. Il nostro evento nasce dal popolo per dire ‘noi ci siamo, vogliamo essere gratificate, vogliamo gli strumenti giusti, più leggi a tutela'”.

Accanto a Palamara, Dominella Foti, presidente dell’associazione Noi4You, ha evocato il valore simbolico del 79° anniversario della Repubblica Italiana, ricordando il ruolo fondamentale delle donne nella stesura della Costituzione.

“Le 21 madri costituenti hanno dato forma all’assemblea costituente, fianco a fianco con 535 padri costituenti. Hanno contribuito a forgiare la Carta che ancora oggi ci guida. La loro forza, la loro lotta e il coraggio sono un esempio che ci accompagna. Essere qui, oggi, è un atto di coraggio”, ha dichiarato Foti, concludendo il suo intervento con un ringraziamento alle numerose associazioni reggine che hanno creduto nella causa e al sostegno della città metropolitana, che ha omaggiato le partecipanti con delle magliette commemorative.

La marcia ha attraversato il cuore della città, con le donne protagoniste, tutte unite nell’impegno per promuovere la parità di genere e difendere i loro diritti. Un evento che ha avuto il sapore di una forte affermazione di identità e dignità, un momento di riflessione e, al contempo, di festeggiamento per il cammino compiuto.

Concludendo la giornata, la marcia “Libere e Uguali” ha rappresentato una potente dichiarazione di intenti: le donne calabresi, così come quelle di tutta Italia, sono pronte a continuare a lottare per un futuro dove libertà e uguaglianza siano valori non più negoziabili, ma realtà concrete.