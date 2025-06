Marcia ‘Libere e uguali’ a Reggio, Novarro: ‘Il coraggio delle donne deve ispirare il presente’ – FOTO

Una marcia per ribadire un messaggio chiaro: la parità di genere non è un traguardo, ma un cammino da compiere ogni giorno. È il senso dell’iniziativa “Libere e Uguali”, che si è svolta ieri, 2 giugno sul lungomare di Reggio Calabria, in occasione della Festa della Repubblica.

Un evento simbolico, molto partecipato. Il corteo è partito dalla Stazione Lido ed è giunto all’Arena dello Stretto Ciccio Franco, per ricordare non solo la nascita della Repubblica italiana, ma anche il primo voto delle donne nel 1946. Un momento di riflessione collettiva, animato da letture, interventi e la voce della cantante lirica Maria Ripepi, che ha emozionato il pubblico con la sua esibizione finale.

Tra le promotrici, numerose associazioni del territorio, con il sostegno delle istituzioni locali, con la presenza del vicesindaco metropolitano Carmelo Versace e di tanti cittadini che hanno indossato la maglietta simbolo della giornata, consegnata alla partenza. Presenti anche molti giovani e famiglie, a testimoniare quanto il tema dell’uguaglianza sia sentito e condiviso.

“Si è trattato di un momento importante, che secondo noi era giusto sostenere dal punto di vista istituzionale – ha detto Versace, che ha sposato l’iniziativa della marcia silenziosa, partecipandovi in prima persona. Non solo memoria dell’acquisizione del voto da parte delle donne, l’obiettivo è attualizzare il concetto del ruolo della donna nella nostra società. Lasciamo da parte i populismo che vengono fuori in questi casi. “Libere e uguali” sta a significare proprio questo, la presenza attiva, sul territorio, di donne che vogliono esserci, con le loro competenze a 360°, al pari di chi, in passato, si è messa a disposizione della Repubblica, con il proprio sacrificio”.

Nel corso dell’evento, ha preso la parola Debora Novarro, consigliera comunale di Reggio Calabria:

“Ringrazio le organizzatrici di questa marcia simbolica che vuole rimarcare il ruolo della donna. Non ricordiamo solo la nascita della Repubblica, ma anche il voto delle donne, i valori, il coraggio. È fondamentale riportare al centro questa riflessione sul ruolo femminile nella società, per trasmettere questi principi alle generazioni di oggi“.

Un messaggio forte, che si inserisce in un periodo storico in cui il dibattito sulla parità è ancora centrale. “Libere e Uguali” non è stato solo un evento, ma un invito a non dimenticare e a continuare a lottare.