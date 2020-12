Reggio, Angela Marcianò: 'Il nocchiero senza rotta alla resa dei Conti'

Angela Marcianò continua la sua opposizione fuori da Palazzo San Giorgio attraverso note stampa e post su FB. L'ultimo suo 'pensiero' si intitola 'Il nocchiero senza rotta alla resa dei Conti'. L'attacco al sindaco Falcomatà è chiaro:

In seguito all’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, il Sindaco ha dichiarato “...a partire dalla prossima annualità 2021 saremo finalmente nelle condizioni di chiedere alla Corte dei Conti di uscire da quel piano di riequilibrio, varato in epoca commissariale...” (cfr Corriere della Calabria 21/11/2020).

Qualche giorno dopo, l’assessore Calabrò, nel dare notizia dell’incontro con i vertici del MEF (Ministero Economia e Finanze) e della richiesta avanzata per la costituzione di un tavolo “... per avviare un percorso di affiancamento che possa condurre alla risoluzione definitiva delle problematiche legate alla gestione finanziaria degli Enti in predissesto...” ha evidenziato che “...il primo atto posto all’attenzione del tavolo sarà l’uscita anticipata dal Piano di riequilibrio”.