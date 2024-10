Reggio, Marcianò: ‘Propaganda triste e indecorosa. La politica è altra cosa’

A scriverlo è Angela Marciano, candidata sindaco per la città di Reggio Calabria, in un post sulla sua pagina Facebook.

L’ex assessore esterno al Comune prosegue:

“Gli amministratori dovrebbero dare impulso ad iniziative concrete. Ad esempio mi chiedo:

1. Perché in questo lungo periodo non attrezzarsi per asfaltare le strade cittadine sfruttando il fatto che circolano poche autovetture?! Si potrebbe cominciare dalla pulizia di tutte le caditoie per evitare allagamenti con le prime piogge di settembre.

2. Perché non iniziare una manutenzione seria degli edifici scolastici, adesso che non ci sono i bambini? Si potrebbero sistemare i servizi igienici , gli impianti di riscaldamento e tutte le scale d’emergenza non a norma!

3. Perché non mettere in campo un’opera di monitoraggio e sistemazione del sistema idrico per fare in modo che arrivi l’acqua nelle case con l’estate alle porte?

4. Perché non fare sopralluoghi mirati e ripristinare la rete fognaria cittadina, specie nei numerosissimi quartieri dove ancora ci sono i pozzi neri, evitando che la fogna continui ad arrivare in mare?!

5. Perché non pulire torrenti e fiumare ritornate pericolose discariche a cielo aperto?”.