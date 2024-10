Bucci nuovo Governatore della Liguria, Minicuci: ‘Uomo perbene e di parola. Servizio di Report indecente’

Il consigliere comunale e metropolitano ha lavorato per anni al fianco del nuovo Governatore ligure: "Gli dirò altre frasi in dialetto reggino..."

“A jaddina faci l’ovu e ‘o jaddu nci brucia ‘u culu” . E’ uno dei tanti proverbi noti calabresi che Nino Minicuci ha insegnato a Marco Bucci negli anni trascorsi fianco a fianco al Comune di Genova.

Il consigliere comunale e metropolitano reggino è stato Direttore Generale del capoluogo ligure nel corso del primo mandato Bucci. Il rapporto tra i due è sempre stato stretto, come confermato dallo stesso Bucci in occasione delle ultime elezioni comunali reggine: “Nino Minicuci per me è come un fratello maggiore. Mi ha insegnato molto della pubblica amministrazione. Sono certo che per Reggio Calabria sarebbe un ottimo sindaco”, le parole di Bucci alla vigilia delle comunali reggine 2020, che videro Giuseppe Falcomatà imporsi al ballottaggio nei confronti di Minicuci.

“Sono stati 45 giorni belli, con finale al cardiopalma. Sono contento per la Liguria e i cittadini perché hanno detto chiaro che vogliono crescere non vogliono i signori del no, tipo quelli che hanno fatto l’ennesimo ricorso al Tar contro l’ospedale Galliera. Cinque anni di grande lavoro, Genova non sarà lasciata da parte. Ho ricevuto la telefonata di Orlando, è stato molto gentile e questo gli fa onore. Aggiungo che sono stato dispiaciuto dei toni della campagna elettorale, ho ricevuto molte falsità, insulti come criminale e cretino. Anche da leader nazionali dei partiti”, le prime parole di Bucci dopo il successo alle urne.

A poche ore dall’elezione di Bucci quale nuovo Governatore della Liguria, Minicuci non può che essere al settimo cielo per l’obiettivo centrato dall’amico.

“E’ senza dubbio la scelta migliore possibile per i liguri. Anche oggi, dopo una nottata insonne, era operativo alle 7 di mattina. Non ha interruzioni, è un lavoratore instancabile. Sarà dedito alla Regione Liguria come in questi anni è stato dedito alla città di Genova. Marco è un uomo di parola, perbene, tutto quello che ha detto e promesso in campagna elettorale le farà. Ci siamo incontrati poche ore fa, era ovviamente entusiasta per l’elezione ottenuta. Se gli ho detto una frase in dialetto reggino? Questa volta no, ma ne inizio a studiare una per la prossima volta…” (ride, ndr).

Nelle scorse ore tanti i messaggi di congratulazioni a Bucci, tra questi quelli del Governatore Roberto Occhiuto e della premier Giorgia Meloni. Nelle scorse settimane il neo presidente della Liguria era dato indietro nei sondaggi nei confronti di Orlando, le urne invece hanno decretato il ribaltone.

“Ad un certo punto Orlando era dato anche 6-7 punti avanti, ma Bucci ci ha sempre creduto e non ha mai mollato. Vergognoso quanto accaduto con le parole di Morra sulla sua malattia, mentre ritengo indecente il servizio andato in onda nel corso della prima puntata di Report”. La trasmissione Rai è partita dal terremoto giudiziario che ha portato la Regione Liguria a nuove elezioni, indagando su presunti rapporti tra la criminalità organizzata e il partito di Toti. “A urne aperte, hanno provato con un servizio tendenzioso a cambiare l’esito delle urne ma fortunatamente non ci sono riusciti”, afferma il già candidato a sindaco di Reggio Calabria.

Minicuci, rispetto all’esito elettorale ottenuto da Bucci, ci tiene ad evidenziare i risultati di una delle liste collegate al nuovo Governatore della Liguria. “La seconda lista di Bucci ha avuto un grande exploit ed è stata organizzata da un reggino, Antonio Eroi, che è il segretario dell’ormai ex sindaco di Genova”.

Possibile nel prossimo futuro una ‘reunion’ tra Bucci e Minicuci? Il consigliere comunale e metropolitano della Lega non lo esclude.