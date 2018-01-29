Un Marco Calvani entusiasta si presenta in conferenza stampa ringraziando il pubblico:” I tifosi ti restituiscono quello che abbiamo promesso, cioè dare il massimo per questa maglia. Stiamo cercando di trovare una solidità di squadra, oggi contro Casale era difficile perché è una squadra che non fa brillare e avevo messo in guarda i ragazzi. Credo che Casale abbia dimostrato ancor più la sua classifica. Quando un allenatore riesce a mettere in una squadra a testa alta senza Blizzard e l’americano si vede che lavora bene”. “Sul pressing non abbiamo fatto neanche un allenamento, a loro mancavano due giocatori importanti e le rotazioni erano corte, quindi ho scelto di allungare la difesa per 40 minuti. Non ci monteremo la testa possiamo crescere ancora consapevoli che inizia adesso la salita”.

Patrick Baldassare come il coach ringrazia i tifosi: “Sono fondamentali in un match come quello di stasera. Stiamo raccogliendo i frutti di tanto lavoro, ancora c’è molta strada da percorrere. Riusciamo a fare le giuste rotazioni, dobbiamo entusiasmarci ed entusiasmare. Personalmente cerco di essere me stesso e a dare i consigli necessari da trasferire. Stiamo dimostrando di essere una squadra che nel momento in cu prende un pugno, si rialza subito.

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