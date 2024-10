Marco Vitale presenta al sindaco Falcomatà la ricetta per il rilancio dello sport

ll Presidente Regionale di “Sport e tempo libero ConfimiItalia” Prof. Marco Vitale, responsabile dei Corsi di Formazione Aics e Presidente dell’Asd “Sporting Club”, presenta la sua​ “ricetta” vincente ed un articolato PROGRAMMA per il rilancio dello Sport e dell’ Associazionismo in genere al Sindaco Giuseppe Falcomatà, da sempre vicino allo Sport e pronto a rispondere positivamente alle richieste delle Associazioni sportive.

“Abbiamo collaborato in questi anni” -dichiara Marco Vitale – “in maniera proficua sull’impiantistica sportiva e per la rinascita dello Sport; nel 2019 con il Sindaco Falcomatà abbiamo lavorato per il rilancio dell’Atletica Reggina, riportando gli atleti reggini a gareggiare in casa, dopo 8 lunghi e sofferti anni di inagibilità del Campo Scuola “Aldo Penna”. Grazie a questa sinergia ed alla stretta collaborazione con l’Ufficio Sport, è stata affidata, in forma gratuita, alla Fidal Calabria, diretta dal Presidente Ignazio Vita, una pista di atletica abbandonata da decenni.

A marzo 2020 nel periodo di chiusura, dovuta al Covid 19, abbiamo individuato forme di aiuto da offrire a tutte le Associazioni in difficoltà, grazie ad una ordinanza record del sindaco di concessione gratuita di suolo pubblico destinata a favorire le Associazioni in genere.

Finalmente, credo, potremo fare tutto ciò che c’è stato vietato dal Piano di riequilibrio, predisposto dai Commissari Prefettizi, intervenuti dopo lo scioglimento per contiguità’ mafiosa, causato dal ” Modello Reggio”, che ha distrutto tutto quello che che di positivo aveva realizzato il Sindaco Italo Falcomatà”.

Grazie al Decreto Agosto– afferma il.Prof.Marco Vitale– arriveranno in Città 140 milioni di euro, indispensabili a riparare il buco di bilancio e ripartire.

“Sono sicuro che i cittadini hanno votato con il cuore, hanno votato premiando un Sindaco che ama la sua città e contro un possibile Sindaco voluto dalla Lega, contro i progetti sciagurati di autonomia differenziata, contro l’ennesima​ riproposizione propagandistica del Ponte sullo Stretto. Sono sicuro che i cittadini hanno votato per dare​ la possibilità di un “secondo tempo” al Sindaco Giuseppe Falcomatà, per contribuire a realizzare FINALMENTE una Reggio bella e gentile, pulita e civile.

Perché Reggio deve ripartire e non può permettersi in alcun caso di tornare indietro.”

“Sono certo, sottolinea il prof. Marco Vitale, che il Sindaco Giuseppe Falcomatà, a cui rivolgo​ un grandissimo “in bocca al lupo”, saprà impegnarsi per dare a Reggio Calabria ed al suo splendido territorio un esperto di alto profilo sportivo, competente, che sappia imprimere un nuovo e più forte impulso, interfacciarsi con le Asd , con gli Uffici preposti e che abbia un ruolo guida in un settore importante, quale il Turismo e lo Sport, che risulta fondamentale e prioritario per il rilancio della nostra amata Reggio”.

Come rappresentante dello Sport, come Presidente Asd e Pres. Regionale della Confimi Italia– conclude Vitale- dichiaro la mia piena disponibilità a collaborare con il Sindaco Giuseppe Falcomatà, per il bene, l’interesse ed il rilancio dello Sport Reggino e per una Reggio bella e gentile”.