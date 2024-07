Al porto di Reggio l'evento della Lega Navale 'Mare di legalità'

La Sezione di Reggio Calabria della Lega Navale Italiana (LNI) è orgogliosa di annunciare un evento straordinario dedicato alla promozione della legalità e del rispetto per il mare. Il 23 luglio 2024, alle ore 19:30, sulla banchina di levante del porto di Reggio Calabria, si terrà una serata di sensibilizzazione e socialità che segna il ritorno di un importante progetto nazionale e l’inizio di nuove iniziative locali.

Il ritorno di “Eva I”: un simbolo di rinascita e legalità

Il momento culminante della serata sarà l’accoglienza dell’imbarcazione “Eva I”, un potente simbolo di legalità e rinascita. Questa imbarcazione, precedentemente confiscata alla criminalità organizzata, è stata assegnata alla Sezione di Reggio Calabria della LNI. Con profondo orgoglio e senso di responsabilità, la Sezione ha deciso di dedicarla al Capitano Natale De Grazia, figura emblematica che ha incarnato l’amore per il mare e il rispetto assoluto dei principi di legalità.

Un impegno continuo per il mare e la legalità

Durante l’evento, verranno presentate le azioni passate e future della Sezione Reggina della Lega Navale Italiana, tutte volte a diffondere e coltivare nella cittadinanza il senso del rispetto del mare e delle regole di legalità. L’obiettivo è creare relazioni proattive tra enti pubblici e privati del territorio, alimentando lo spirito di collaborazione e le azioni previste dal progetto “Mare di Legalità“.

Ospiti d’onore e partecipanti illustri

L’evento sarà impreziosito dalla presenza di numerose autorità e personalità di spicco, a testimonianza dell’importanza e della rilevanza dell’iniziativa:

Dott. Antonino Nicolo’ – Presidente Lega Navale Italiana Sez. Reggio Calabria

Arch. Sandro Dattilo – Delegato Cakabria Meridionale Lega Navale Italiana

Avv. Giuseppe Falcomatà – Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Dott.ssa Mariagrazie Lisa Arena – Presidente del Tribunale RC

Ammiraglio Giuseppe Sciarrone – Direttore Autorità Portuale RC

Dott.ssa Giuseppina Caminiti – Sindaco della città di Villa San Giovanni

Dott. Giuseppe Quattrone Direttore Agenzia dei Beni Sequestrati e Confiscati per il sud Italia

Dott. Antonio Di Noto – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli direzione territoriale Calabria

Dott.ssa Pedullà – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Calabria.

Un dialogo costruttivo per il futuro

La presenza di rappresentanti di diverse istituzioni e organizzazioni offrirà l’opportunità di un dialogo costruttivo su temi cruciali come la legalità, la tutela dell’ambiente marino e lo sviluppo sostenibile del territorio. Sarà un’occasione unica per condividere esperienze, prospettive e strategie per un futuro all’insegna della legalità e del rispetto per il nostro prezioso mare.

L’importanza della partecipazione pubblica

L’evento non è solo un momento istituzionale, ma un’opportunità per tutta la cittadinanza di Reggio Calabria e dintorni di partecipare attivamente alla promozione della legalità e del rispetto per il mare. La Lega Navale Italiana – Sezione di Reggio Calabria invita calorosamente tutti i cittadini, le associazioni, le scuole e i media a prendere parte a questa significativa serata.

Un invito alla collaborazione

Questo evento rappresenta un punto di partenza per future collaborazioni e iniziative. La Lega Navale Italiana – Sezione di Reggio Calabria si propone come catalizzatore per progetti che coinvolgano istituzioni, associazioni e cittadini nella promozione di un “Mare di Legalità”.

Vi aspettiamo numerosi il 23 luglio alle 19:30 sulla banchina di levante del porto di Reggio Calabria per accogliere insieme “Eva I” al suo rientro e per essere parte di questo significativo momento di condivisione e impegno civico. Insieme, possiamo fare la differenza per il nostro mare e per la nostra comunità.

L’evento è moderato da Raffaele Mortelliti direttore di Strill.it e del progetto di marketing territoriale Costa Reggina.