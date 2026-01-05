Mareggiata a Punta Pellaro e Bocale, Milia (FI): ‘Il Comune intervenga subito per somma urgenza’

“La situazione tra Punta Pellaro e Bocale non lascia spazio a interpretazioni: la forza del mare sta letteralmente divorando il litorale, mettendo a rischio l’incolumità dei cittadini e l’integrità di ben quattro abitazioni già colpite dal fenomeno dell’erosione.”

A dichiararlo in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Federico Milia, a seguito dei gravi danni causati dall’ultima mareggiata a Punta Pellaro.

“Sebbene la Città Metropolitana abbia ricevuto, nel novembre 2025, un finanziamento di 800mila euro dalla Regione Calabria destinato alla manutenzione solo delle barriere esistenti nel tratto compreso tra Punta Pellaro e Capo D’Armi, è necessario – prosegue Milia – organizzare un nuovo intervento, con nuovi frangiflutti. In situazioni di somma urgenza e laddove sussista un pericolo imminente, anche il Comune ha il dovere e il potere di intervenire tempestivamente, attraverso finanziamenti regionali. Non possiamo dimenticare che, da troppi anni ormai, il tratto di Bocale versa in condizioni critiche, con intere abitazioni in stato di abbandono, senza che sia mai stata messa in campo una strategia di protezione strutturale e definitiva”.