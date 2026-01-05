Reggio, OltreModa fa il pieno al Cilea. Versace: ‘Raccontiamo il territorio in maniera diversa’ – FOTO

"Per molto tempo abbiamo declinato il nostro territorio in chiave turistica, sottovalutando un settore molto attivo e con professionalità di grande competenza, come quello della moda" così Versace

“Abbiamo immaginato di iniziare il 2026 raccontando il nostro territorio in maniera diversa. OltreModa, è anche questo, con due giornate durante le quali, insieme a rappresentanti delle associazioni di categoria, del turismo, dell’economia, della cultura e del commercio, si è rafforzato un percorso sinergico di protesta alla vocazione turistica della nostra area metropolitana”.

Così il vicesindaco metropolitano di Reggio Calabria, Carmelo Versace, intervenendo al Teatro Francesco Cilea, in occasione della serata conclusiva di ‘OltreModa’, un progetto promosso dalla Città metropolitana di Reggio Calabria per rilanciare l’immagine del comprensorio anche attraverso il settore e l’industria della moda.

“Per molto tempo – ha aggiunto – abbiamo declinato il nostro territorio in chiave turistica, sottovalutando un settore molto attivo e con professionalità di grande competenza, come quello della moda. Spesso ci siamo dimenticati che tra i più grandi stilisti mondiali, c’è stato Gianni Versace, un reggino ed un calabrese, che ha rivoluzionato l’alta moda, un artista di assoluto rilievo”.

“Anche per questo – ha evidenziato Versace – il sindaco Falcomatà ha deciso di intitolare a Gianni Versace il costruendo Museo delle Culture del Mediterraneo, il cosiddetto Museo del Mare progettato da Zaha Hadid, e che sarà il gioiello del nostro rinnovato waterfront cittadino”.

“Con la serata conclusiva di OltreModa, vogliamo mettere in mostra l’impegno di tanti professionisti ed aziende già affermate e giovani talenti che hanno scelto di restare nella nostra terra per lavorare nel settore della moda”.

“Molti sono andati via, ma altri, per fortuna – ha concluso – stanno rientrando per contribuire alla crescita di questo territorio”.